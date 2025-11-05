意図しない妊娠を防ぐ「緊急避妊薬」が、早ければ今年度中にも市販の薬として薬局などで買えるようになります。手に入れやすくなる一方で、課題も残っています。【画像で見る】緊急避妊薬の販売条件は？緊急避妊薬薬局で購入可能に高柳光希キャスター：10年近く議論が進められてきた、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬が薬局で買えるようになります。緊急避妊薬は性行為から72時間以内に服用することで、妊娠を約8割防ぐことができ