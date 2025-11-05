秋田朝日放送 市街地でのクマの出没が相次ぐ中で、4日と5日に一定の条件下で市街地で発砲ができる「緊急銃猟」が行われました。 秋田市は4日午前９時２０分ごろ、卸町の「ラウンドワンスタジアム秋田店」の敷地に入り込んだクマ１頭を緊急銃猟で駆除しました。クマは体長およそ１.３メートル、体重８２キロのオスです。県職員が麻酔銃を発砲し眠らせた後、電気ショックをかけて午前１０時３５分ごろに駆除したという