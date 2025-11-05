なでしこリーグ、岡山の選手が表彰されました。 今シーズン6位の岡山湯郷ベルの中野琴音選手はなでしこリーグ1部の新人賞に輝きました。岡山県作陽高校出身の21歳で、今シーズンから湯郷ベルに移籍。全試合フル出場、4ゴールと攻守にわたり貢献しました。 また、今シーズン3位で惜しくも1部昇格を逃した吉備国際大シャルムの西村留亜選手は今季16ゴールを決め、なでしこリーグ2