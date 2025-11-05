秋田朝日放送 ２頭のクマが捕獲されたものの、4日に別のクマの目撃情報があり再び立ち入りが規制された秋田市の千秋公園では、5日もクマの捕獲には至りませんでした。 千秋公園では１０月２５日からクマの目撃情報が相次いで寄せられ、２頭のクマが敷地内で捕獲されたことで、4日に規制が解除されました。しかしそのわずか数時間後、体長およそ５０ｃｍのクマが目撃されました。5日も周辺には多くの観光客の姿がありました