秋田朝日放送 クマの捕獲や駆除に対する自衛隊の支援が始まりました。最初の活動場所となった鹿角市では、箱わなの運搬作業が行われました。今後自衛隊による支援は、県内半数以上の自治体で行われる見込みです。 午前９時半すぎ、県庁で鈴木知事と陸上自衛隊第９師団の松永団長が協定書に署名し、クマ被害を防ぐための活動協力が正式に合意されました。活動は5日はから今月末までで、被害が続く場合は期間が延びる可能性も