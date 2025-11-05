欧州株下げ渋り、米ダウ先物はプラス圏を回復 東京時間19:48現在 英ＦＴＳＥ100 9708.29（-6.67-0.07%） 独ＤＡＸ23789.30（-159.81-0.67%） 仏ＣＡＣ40 8049.46（-18.07-0.22%） スイスＳＭＩ 12319.12（+12.23+0.10%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:48現在 ダウ平均先物DEC 25月限47230.00（+16.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6789.50