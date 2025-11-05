地震を想定して参加者が一斉に身を守るなどの行動をとる「シェイクアウト訓練」が香川県で行われました。 【写真を見る】「香川県シェイクアウト」11月5日の「津波防災の日」にあわせて実施今年は過去最多の約26万人が参加 （訓練）「地震です。地震です。揺れが収まるまですぐに身の安全をはかってください」 高松市の保育園では、園児100人がまず机の下にもぐり、身の安全をはかりました。そして揺れがおさまったことを確認