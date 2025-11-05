富山市で、クマが再び市の許可による緊急銃猟で駆除されました。現場は富山市郊外の幹線道路沿いのやぶです。緊急銃猟による駆除は県内で2例目です。きょう午前6時20分ごろ富山市栗山で、市の職員や猟友会のメンバーが道路沿いのやぶに入るクマ1頭を目撃しました。職員らは同じやぶの周辺で、きのう夕方、クマが出没したことを受けて、けさからパトロールしていた最中でした。クマを見た人「結構大きい今さっき見た