秋田市旭北寺町の墓地を歩くクマの姿が、防犯カメラに映っていました。撮影されたのは4日午前7時ごろ、秋田市旭北寺町にある寺の墓地です。参拝者が歩く敷石の上を、クマがまっすぐ駆け抜けていきます。画面上部に映っている道路付近では、人が歩いている様子も確認できます。撮影者によりますと、4日は近くの保育園の園庭でクマが目撃されたため、防犯カメラを確認したところクマの姿が映っていたということです。映像を確認して