岡山県奈義町の陸上自衛隊日本原駐屯地で自衛隊と岡山県警の共同実動訓練が行われました。 【写真を見る】「テロリストが国内に侵入した想定」岡山県警と自衛隊が共同実動訓練パトカーの先導で自衛隊車両を目的地へ誘導 （岡山県警山下俊哉機動隊長）「（国内でも）何が引き金となって武力攻撃事態やテロなどが発生するか決して油断できない（状況）」共同実動訓練は警察の力だけでは治安を維持できない緊急事態に対処