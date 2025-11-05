10月に行われた日本最大級の若手料理人のコンテストでグランプリを獲得した男性が県庁を訪れ、花角知事に「佐渡の食材や伝統を世界中にアピールしたい」と語りました。県庁を訪れたのは佐渡市のフレンチレストランでシェフを務める須藤良隆さんです。〈須藤良隆さん〉「万博の会場でプレゼンもあったんですよ。食べるとは何か。それが最終審査でして」須藤さんは新時代を切りひらく若手料理人を発掘しようと行われた日本最大