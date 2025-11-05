今年2月にオーディションを経てtimelesz に加入して以来、快進撃が続く猪俣周杜さんと篠塚大輝さん。この秋から、新たにシーズンレギュラーとして『今夜はナゾトレ』に出演するお2人が、お互いの魅力や暮らしの工夫について明かしてくれました。2人で力を合わせて優勝を目指したい！10月から、クイズバラエティ『今夜はナゾトレ』に出演中のtimeleszの猪俣周杜さんと篠塚大輝さん。シーズンレギュラーとしての収録を終えたばかりの