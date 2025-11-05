（シンガポール中央社）台湾の女性インフルエンサーがマレーシアで死亡した事件で、別件で逮捕されたマレーシアのタレント、黄明志（芸名＝ネームウィー）容疑者が殺人の疑いで現地警察の取り調べを受けていることが5日までに分かった。警察は先月22日、首都クアラルンプールのホテルで女性が意識不明になっているとの通報を受けた。現地メディアのチャイナプレス（中国報）によれば、警察が到着した際にはすでに脈拍や呼吸などの