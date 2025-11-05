（台北中央社）国内でのアフリカ豚熱（ASF）の陽性確認から、15日間のウイルス潜伏期間が経過したのを受け、陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）は5日、生きたブタの移動を6日正午に解禁すると発表した。ブタの食肉処理や競り、食肉の運搬は7日午前0時から再開される。アフリカ豚熱の発生は、中部・台中市の養豚場1カ所でブタの死亡が相次いだことから発覚。10月21日に検査で陽性と確認され、25日に感染の確定診断が出た。政府