HP、キヤノンに続く世界のプリンターメーカートップ3の一角として、長年オフィスや家庭にブランドを浸透させてきたセイコーエプソン。同社をはじめとして、プリンターメーカーを長年支えてきたのは、「本体を安く、消耗品の（カートリッジ）インクで儲ける」という、ジレット（カミソリ製品のブランド）が導入したいわゆる「替え刃モデル」です。しかし、2010年代に入り、エプソンはこの黄金律ともいえる成功モデルを自らの手で破