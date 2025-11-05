前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するスコットランドの名門セルティックは今シーズン、不振が続き、ブレンダン・ロジャーズ監督は辞任をしてチームを去った。現在はレジェンド監督のマーティン・オニールが暫定的に指揮を執っている。昨シーズンに33ゴールを挙げたエースの前田は、夏に移籍を志願したものの、チームから許可が下りずに残留。その後のパフォーマンスが伸びずに、批判を浴びた。