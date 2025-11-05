ローソンは11月4日より、とろ〜りチーズソースが美味しい新商品3品を、全国のローソン「まちかど厨房」にて販売している。ローソン「とろ〜りチーズソースのハンバーグ丼」ローソンは11月4日より「ハッピーチーズフェア」を展開中。一部店舗にある専用キッチン「まちかど厨房」からも、とろ〜りチーズソースが美味しい新商品3品が登場する。まずは、「とろ〜りチーズソースのハンバーグ丼」(646円)。とろ〜りチーズソースとコク深