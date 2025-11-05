2025年11月7日 (金)から11月30日（日）まで、『札幌ステラプレイス』にて 『岡田謹製 あんバタ屋』が初出店します。 画像：株式会社ケイシイシイ 『岡田謹製 あんバタ屋』は、2020年、東京駅八重洲北口『東京ギフトパレット』内に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる看板商品『あんバタパン』をはじめ、手土産として人気の『あんバタフィナンシェ』など、数々のヒット商品を展開しています。 そ