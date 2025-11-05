世界最大級の貨物運輸会社の拠点で、貨物機が離陸直後に墜落・炎上。巨大な炎と黒煙が噴き上がった。約８キロ圏内に暮らす住民には、屋内への避難が呼びかけられるなど、影響は深刻だ。燃料は満タン状態で現場周辺の至る所で黒煙が…機体の一部から火が出た状態で、前進を続ける貨物機。次の瞬間！機体は激しく爆発し、炎上。巨大な炎が噴き上がった。撮影者：待って！貨物機が墜落した！爆発の瞬間は、別の地点からも捉えられてい