歌手湯原昌幸（78）が5日、東京・代官山鳳鳴館で100人を集めて、徳間ジャパン移籍第1弾となる新曲「どうかしてるね」の発表記念イベントを開いた。「どうかしているね」、カップリングの「南十字星」、130万枚超の「雨のバラード」など全16曲を熱唱した。妻の歌手でタレントの荒木由美子を思って歌った「人生半分」では途中から号泣しながら声を振り絞った。会場で見守った荒木も涙をにじませた。本番前の会見には荒木と作曲の弦哲