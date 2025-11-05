俳優・永野芽郁さんのマネジャーの公式Xアカウントが2025年11月4日、永野さんのオフィシャルカレンダーを12月21日に発売すると発表した。同アカウントは4月21日を最後に投稿が止まっていたため、約6か月ぶりの更新となる。「今年もカレンダーありがとうございます」永野さんを巡っては、週刊文春が4月23日に既婚の俳優・田中圭さんとの不倫疑惑を報じた。記事によると、双方の事務所は不倫関係を否定したが、報道を受け、永野さん