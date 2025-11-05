グラビアアイドルの山田あい（22）がこのほど、「週刊SPA!」2025年10月28日発売号に登場。名前にたがわぬ「I」カップボディを見せつけた。 【写真】衝撃の「I」から目が離せない！ 山田はバスト90センチ、「あい」の名前通りのIカップの持ち主。2024年12月にグラビアデビューしたばかりながら、そのパーフェクトボディで人気を集めている。 今回は、同誌でみうらじゅん氏とリリー・フランキーが