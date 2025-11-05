女優・本田翼が、5日にインスタグラムで“本日のコーデ”を公開。かわいい着こなしと美脚にファンから称賛の声が上がっている。【別カット】本田翼の黒スト美脚が美しい激カワコーデ（4枚）インスタグラムで日々のコーデを紹介している本田。今回の投稿では「最近レディな方向に寄ってるよねってこのpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろ