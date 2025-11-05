◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシックプロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）２０歳の米ツアールーキー・馬場咲希（サントリー）が５日、プロアマ戦で最終調整し、初出場となる今大会へ意気込みを語った。米ツアーメンバーとして日本ツアーに初出場。「ランキングが上位の人たちしか出られないし、日本開催の大会にＬＰＧＡメンバーとして出られてうれしい」と笑顔を見せた。瀬田Ｇ