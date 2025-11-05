富山県内のインフルエンザ感染状況です。県が流行期に入ったとした先週の発表から、患者数はさらに大きく増えています。学校での学年閉鎖なども相次いでいて、県は、感染防止対策を呼びかけています。県によりますと、今月2日までの1週間に、県内48の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり7.83人となりました。県が流行期に入ったとした前の週からさらに大きく増えています。厚生センターの