海上保安部や警察などが一体となり、港に侵入したテロリストを制圧する訓練が、下関市で行われました。海保や警察、税関などで構成される「関門港危機管理コアメンバー」が実施した訓練には、20機関およそ80人が参加しました。訓練は「着岸した外国客船にテロリストが乗船している可能性がある」という想定で始まりました。通報を受けた警察が現場への立ち入りを禁止し、税関職員が乗客の手荷物検査を行っていると拳銃らしき