先月、男子・女子ともに県大会優勝を果たした山形明正高校サッカー部。きょう、学校で優勝報告会が開かれ、来月の全国大会に向けて健闘を誓いました。 【写真を見る】男女ともに県大会優勝！ 山形明正高校サッカー部が全国大会に向け健闘誓う（山形） サッカーの強豪として知られる山形明生高校のサッカー部。先月開かれた県大会で、女子は創部以来初の２連覇を飾り、男子は２年ぶり２回目の優勝を果