特集は笑いのチカラを復興への光にする取り組みです。能登半島地震から2年が経とうとしている今、被災地に笑顔を届けながら震災の記憶を伝え続ける石川県七尾市出身の俳優を取材しました。11月3日、能登演劇堂の舞台に立った七尾市中島町出身の俳優・勢登健雄さん。18歳で上京し、お笑いコンビ「ツィンテル」としてデビュー、2015年のコンビ解散後は、テレビや映画などで俳優として活躍し、MROテレビの絶好調Wでも2年間MCを務めま