山形市の (株) タックサプライフーズ（資本金1000万円、山形市釈迦堂1670-1、代表横田三喜子氏、従業員5名）は、10月31日までに事業を停止し、事後処理を手塚孝樹弁護士(弁護士法人手塚橋本法律事務所、山形市本町1-4-27、電話023-625-0315)に一任、自己破産申請の準備に入った。 【写真を見る】人気の味噌ラーメン店「ラーメン渓流」運営会社が破産負債は1億円以上に（山形） 帝国データバンク