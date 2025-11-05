最新のオフィス用品や文具を展示するビジネスフェアが5日から山口市で始まりました。オフィスチェアがずらりと並ぶ、「チェア博覧会」のコーナー。最新の機能やデザインを備えた23点の商品の中から、お気に入りを探すことができます。5日から開かれているモリイケビジネスフェア「モリイケ万博」。オフィス用品や文具の販売を手掛ける山口市のモリイケが企画した展示会で、全国から30のメーカーが出展、最