夜の京都市で危険な瞬間が目撃されました。前方から迫りくるヘッドライト。逆走車です。この時、目撃者は逆走車がいる一番右のレーンへ車線変更しようとしていたといいます。目撃者：気持ちの中で「うわっ！これが逆走か」っていう…。逆走車はその後、数百メートル先で本来の車線に戻っていったということです。危険な瞬間は深夜の東京都内でも目撃されました。反対車線を走っていた電動キックボードが、突然こちらに倒れ込んでき