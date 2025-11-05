ブラジル北部アマゾン川の支流で目撃されたのは、衰弱したジャガーを救出する瞬間です。ボートから降ろしたマットにあごを乗せ、水面ギリギリで顔を出すジャガー。救助隊がロープを手繰り寄せ、ボートへと引き寄せます。ジャガーは爪を立て、マットをしっかりとつかむと、抱きついたままボートで運ばれ、無事救助されました。地元メディアによりますと、ジャガーは猟銃に撃たれてけがをしていて、川を渡っていたところ、発見された