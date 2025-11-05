岐阜・笠松町の道路で目撃されたのは…目の前で父親が事故に遭う瞬間です。映像を改めて確認すると、画面右側から現れた黒い車が黄色い線を越え、衝突する様子が確認できます。同じ職場から、父親の運転する車と帰宅中だった目撃者。反対車線側の坂道から合流してきた車と衝突したということです。目撃した息子：前走っている車のおしりがボーンって浮き上がったような、横に移動した感じになったので、本当に僕もびっくりした。事