第３８回東京国際映画祭のクロージングセレモニーが５日、都内で行われ、コンペティション部門（カルロ・シャトリアン審査員長）に出品された映画「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）の主演・福地桃子と、福地が演じた未知の母を演じた映画監督の河瀬直美氏が最優秀女優賞をダブル受賞した。審査員を務める斎藤工からトロフィーを受け取った福地は「歴史ある賞をいただけて光栄に思います」と声を震わせた。作品に関わった