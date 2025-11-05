元勤務先の事務所でハンマーを持って暴れたとされる男が、「会社とのトラブルがあった」と話していることが分かった。高須神貴（たかす・こうき）容疑者（32）は5日午後、東京・大田区の会社事務所で、50代の女性従業員の頭をハンマーで殴りけがをさせた疑いがもたれている。FNNが入手した映像には高須容疑者とみられる男が確保され、連行される瞬間の様子が捉えられていた。警視庁によると、高須容疑者は3階の事務所内でハンマー