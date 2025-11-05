宮司愛海キャスターがドイツでノーベル平和賞の受賞者、マリア・レッサさん（62）を取材しました。日本の抱える課題について、とっても大切なメッセージをくれました。ノーベル平和賞を受賞したジャーナリストが宮司キャスターに語った、SNS全盛時代の今こそ必要という意外な言葉。11月3日から、ドイツ・ミュンヘンに集まる世界中の若者たちの熱気。主に18歳から30代前半までの2000人が、様々な社会課題について議論を深める「One