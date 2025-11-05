熊本城の宇土櫓を解体する過程で行われた調査結果をまとめた展示が、5日から熊本城天守閣で始まりました。 国の重要文化財の熊本城宇土櫓は熊本地震で大きな被害を受けました。そして、修復に向けた解体が8月に完了しました。熊本城天守閣で5日から始まった展示「宇土櫓を解く」は、解体と同時に行われた調査の成果をまとめたものです。 宇土櫓はこれまでたびたび改修されていて、今回の展示では加藤家の桔梗紋が入った瓦や