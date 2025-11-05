こちらは、今の月の映像です。見事な満月ですね！きょうは1年のうちで月が最も大きく見える「スーパームーン」なんです。こちらは富山市のKNB駅北カメラの今の映像です。きょうの満月はなぜ1年のうちで最も大きく見えるのですか。地球の周りを回っている月の軌道は楕円形なので、最も地球から近いと最も大きく見え、スーパームーンと呼ばれるのです。今年、最も小さく見える満月と比べると、