信州の美しい紅葉をお届けします。５日は湖面に映る雪化粧した白馬三山と紅葉、大町市の青木湖からです。５日午前7時半。水面に薄っすらともやがかかり、この時季らしい朝を迎えた大町市の青木湖。市内には仁科三湖と呼ばれる湖が3つあり、青木湖はその一つ。大町市観光協会によりますと、諏訪湖、野尻湖に次ぐ県内で3番目の大きさです。その周りを囲むかのようにブナやミズナラ、カエデなどが美しく色づいています。透明度が高く