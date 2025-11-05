高岡市議会で、出町市長支援を表明している会派「高岡愛・議員会」は、現状の2人に5人が加わって7人となりました。名称も「新・高岡愛」に改めます。7人はきょう、市議会事務局を訪れ、林貴文会長が、会派結成届を提出しました。これまで2人だった会派「高岡愛・議員会」には、先月の市議選で初当選した新人6人のうち4人、さらにこれまでは最大会派「同志会」のメンバーだった1人が加わり、名称を「新・高岡愛」に改めます。