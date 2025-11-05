星空の煌めきを纏うような、YSL BEAUTYのホリデーコレクション「ADORN IN GOLD」。2025年11月14日（金）全国数量限定発売／11月7日（金）予約開始という特別なギフトシーズンに向けて、ラグジュアリーな輝きをまとった限定セットがお披露目されました。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな一歩先の美しさを♡ ホリデー限定「ADORN IN GOLD」の世界観 「星空の下で日常を忘れ、