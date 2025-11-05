都内の百貨店では、早くも来年の正月向けの福袋が発表されました。◇天目石史織記者「来年販売される1億2000万円の福袋の中には…重い！3キロの純金でできたサッカーボールになります」ことし、「比較的安全な資産」として需要が高まり最高値を更新した金は、各社の目玉商品となっています。別の百貨店でも、純金の小判や置物などをセットにした福袋を発表しました。ほかにも、来年の干支の「馬」にちなんで、乗馬体験がで