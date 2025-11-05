理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなさんが週刊FLASH（光文社）に登場しました。【写真】理系大学を卒業、会社員を経てGカップグラドルに29歳美女が“妖艶上司”にラブホテルで部下を誘惑する憧れの女性上司という設定のもと、どこまでも生々しい表情と艶めかしい肢体に肉薄したグラビアを披露しています。 写真集「山田かな甘い罠」は、可愛らしい顔立ちと抜群のスタイルの山田