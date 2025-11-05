県内ではクマの目撃が相次いでいます。 5日午後、南魚沼市の住宅2階のベランダでクマが目撃されました。 警察によりますと、5日午後4時30分すぎ、南魚沼市長崎で住人の女性から「民家2階のベランダに体長約50cmのクマ1頭がいる」と110通報がありました。女性は逃げて無事だったということです。 午後6時30分時点でクマはベランダから屋根に移動していて、警察は市役所と連携して注意を呼びかけています。 同じ日に、聖