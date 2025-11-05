SNSで知り合った10代の女性をわいせつ目的で連れ去り、性的暴行を加えたとして、40代の無職の男が逮捕されました。 わいせつ誘拐・不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、愛知県知立市に住む無職の男(46)です。男は10月下旬にSNSで知り合った静岡県西部に住む10代の女性を浜松市内に誘い出し、自らの車に乗せて連れ去り、性的暴行を加えた疑いが持たれています。 女性の家族から「娘が帰ってこない」と警察に通報があり、その後帰