五泉市は、部下の女性職員にセクシュアル・ハラスメント行為を複数回したとして、50代の男性職員を停職3カ月の処分にしたと発表しました。 五泉市によりますと、男性職員は2024年度に職場で部下の女性職員に対し「セクシュアル・ハラスメントに該当する発言や身体的接触」を複数回行ったということです。 女性職員が別の上司に相談し発覚。男性職員を10月31日付で停職3カ月の処分にしました。 また、管理監督の責任として