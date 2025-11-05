今週は日テレ系カラダWEEKです。「夢中で、カラダを幸せに！」をテーマに皆さんがより健康になれるきっかけを作ります。ニュースエブリィでは、ちぐはぐハンドに挑戦。挑戦者は間世田さんです。脳とカラダの年齢「脳力年齢」をはかります。右手と左手で同時に違う動きをします。右手で０、１、２、３、４、５。左手でグー、チョキ、パーを出します。間違えてもやり直せばＯＫ。両手で同時にやってい