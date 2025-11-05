広島市立病院機構は、当時部下だった職員に対するパワーハラスメントがあったとし、広島市民病院の５０代課長補佐を減給の懲戒処分にしました。 広島市民病院によりますと２月、５０代課長補佐が当時部下だった職員から業務報告を受けた際に「ばか」や「ぶっころす」と複数回発言をしたということです。 部下は精神疾患と診断されました。 機構は就業規則に違反するとして、課長補佐を１日分の給料の２分の１を減給する懲