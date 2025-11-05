プロ野球のドラフト会議で、楽天から5位で指名されたれいめい高校の伊藤大晟投手が5日、入団交渉に臨み、契約を結びました。 （れいめい高校・伊藤大晟 投手）「安心したのと、これから頑張る気持ちが湧いた」 伊藤投手は大分県出身で、最速147キロのストレートとキレのあるスライダーを武器に、夏の県大会では35個の三振を奪いました。 先月開かれたドラフト会議では、楽天イーグルスから5位で指名されまし