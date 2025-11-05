ハンバーガーショップ「ロッテリア」はこのほど、「えびグラバーガーフェア」を開催。11月5日より、2種の「えびグラタンバーガー」を期間限定で販売している。ロッテリア「海老ビスク えびグラタンバーガー」「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣が楽しいえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしい風味がぎゅっと詰まったビスクソースを合